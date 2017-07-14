Минкульт попросил проиндексировать президентские гранты на 3,5 млрд рублей

Министерство культуры России предлагает проиндексировать суммы выплат президентских грантов в области культуры и искусства на 2,4 млрд рублей и расширить список получателей грантов (на это дополнительно потребуется еще 1,056 млрд). Соответствующий проект президентского указа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

К получателям грантов Минкульт предлагает добавить Московский Художественный академический театр, Театр Наций, Московский Губернский театр, «Геликон-оперу», Академию акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Пермский театр оперы и балета, Омский русский народный хор при филармонии и другие учреждения.