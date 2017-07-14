Новый инструмент извлечет музыку прямо из мозга

Группа ученых из Сиэтла создала энцефалофон – контролируемое мыслью устройство, предназначенное для сочинения музыки.

Человеку, который воспользуется энцефалофоном, не нужно будет записывать ноты или воспроизводить мелодию на каком-нибудь инструменте, энцефалофон преобразует в музыку электрические импульсы его мозга. Для этого используется давно известный метод – электроэнцефалография, запись электрической активности мозга при помощи электродов, которые закрепляются на поверхности головы. Энцефалофон превращает электрические ритмы мозга в звуки, которые воспроизводит синтезатор.

«Энцефалофон можно применять как в качестве нового музыкального инструмента, не требующего движения, так и в качестве потенциального терапевтического устройства биологической обратной связи для пациентов, страдающих моторным дефицитом (например, при амиотрофическом боковом склерозе, инсульте, травматической ампутации)», – говорят создатели прибора. Руководитель коллектива ученых Томас Деуэль (Thomas Deuel) из Вашингтонского университета и Шведского медицинского центра в Сиэтле рассказывает, что он не только невролог, но и музыкант, и ему доводилось видеть немало коллег-музыкантов, которые после инсульта теряли возможность играть на своих инструментах из-за моторных нарушений. Для них энцефалофон может стать единственной возможностью продолжить занятия музыкой.

Предварительное исследование показало, что пробная группа из 15 здоровых взрослых смогла без предварительной подготовки научиться контролировать энцефалофон, добиваясь от него воспроизведения желаемых звуков. Прибором можно управлять с помощью двух типов импульсов, либо связанных со зрительной корой или с мыслями о движении. Последний вариант может оказаться полезным для пациентов с ограниченными двигательными возможностями.

Статья об энцефалофоне опубликована в журнале Frontiers in Human Neuroscience.