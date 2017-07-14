Путин остановил кортеж в Белгороде и сфотографировался с ребенком

Кортеж президента России Владимира Путина неожиданно, как сообщает РИА Новости, остановился в белгородском микрорайоне «Улитка».

Там Путин пообщаться с местными жителями и сфотографировался с подбежавшим к нему ребенком, после этого он осмотрел строящуюся здесь школу.

Путин спросил белгородцев, нравится ли им новый микрорайон. Жители ответили, что очень довольны.

«Отдыхайте побольше», — пожелал один из них Путину.

Глава государства в ответ заявил: «Я почти как на отдыхе здесь у вас».

Затем президент направился на Лебединский ГОК.

Из сообщения на сайте Кремля можно сделать вывод о том, что остановка в микрорайоне «Улитка» была в планах президента.

Путин осмотрел здание строящейся школы и пообщался с участниками студенческого строительного отряда. Молодые люди были одеты в одинаковую аккуратную форму. Одна из участниц стройотряда по-хозяйски сопровождала Путина, рассказав президенту о том, что его ждет.