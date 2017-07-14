Володин досрочно завершил заседание Думы из-за протекшей крыши
Пленарное заседание Госдумы завершилось досрочно из-за протекшей в здании крыши, сообщает РИА Новости.
На протечку обратила внимание вице-спикер Ирина Яровая. В ходе ее выступления, как отмечает «Интерфакс», с потолка стала капать вода.
«Я не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке. Крыша течет», — сказала Яровая во время выступления.
Первый вице-спикер Александр Жуков предложил объявить 10-минутный перерыв.
Однако после перерыва спикер Думы Вячеслав Володин принял решение завершить заседание.
«Коллеги, какие предложения? Завершаем. Коллеги, заседание объявляется закрытым», — сказал он.
Сегодня днем в Москве прошел сильный дождь с грозой.
Зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов рассказал об инциденте в зале заседаний: «У Думы потекла крыша. Протечка в основном над задними рядами, в основном там, где сидят депутаты фракции ЛДПР».