Володин досрочно завершил заседание Думы из-за протекшей крыши

Пленарное заседание Госдумы завершилось досрочно из-за протекшей в здании крыши, сообщает РИА Новости.

На протечку обратила внимание вице-спикер Ирина Яровая. В ходе ее выступления, как отмечает «Интерфакс», с потолка стала капать вода.

«Я не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке. Крыша течет», — сказала Яровая во время выступления.

Первый вице-спикер Александр Жуков предложил объявить 10-минутный перерыв.

Однако после перерыва спикер Думы Вячеслав Володин принял решение завершить заседание.

«Коллеги, какие предложения? Завершаем. Коллеги, заседание объявляется закрытым», — сказал он.

Сегодня днем в Москве прошел сильный дождь с грозой.

Зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов рассказал об инциденте в зале заседаний: «У Думы потекла крыша. Протечка в основном над задними рядами, в основном там, где сидят депутаты фракции ЛДПР».