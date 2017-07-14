Захарова пригрозила Вашингтону арестом российской дачи и высылкой дипломатов

Уже в ближайший понедельник 17 июля МИД России ждет конкретных предложений от США по решению вопроса с так называемыми посольскими дачами в Нью-Йорке и под Вашингтоном. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Запись ее выступления опубликована на сайте Первого канала.

Захарова заявила, что после высылки 35 российских дипломатов в декабре 2016 года Вашингтон до сих пор отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые собирались направиться на замену высланным.

Комментируя заявление советника президента США Себастиана Горки о том, что «возможно, есть шанс», что США вернут МИД РФ загородные особняки в Нью-Йорке и штате Мэриленд, если российские войска будут добросовестно поддерживать режим прекращения огня в Сирии, Захарова отметила, что это «абсолютно неприемлемые увязки, не имеющие отношения к данной ситуации».

«Идет откровенное забалтывание всей истории, и если дело не сдвинется, нам придется принимать ответные меры. Чем ответить, есть. Численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне. Соответственно, один из напрашивающихся вариантов помимо симметричной высылки американцев — просто уравнять персонал», — заявила она.

Также, по словам представителя МИД РФ, Москва готова «дать зеркальный ответ и применительно к недвижимости».

«Мы предоставили американскому посольству в Москве два земельных участка под дачу и под склад. Не хотелось бы доводить до крайних мер, мы никогда с этим не торопимся… но если американские партнеры по-другому не понимают, нам придется действовать именно в этом направлении», — добавила она.