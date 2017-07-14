14 июля 2017, 18:04
При нападении в египетском отеле пострадала россиянка
При нападении на отель в египетской Хургаде пострадала россиянка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генконсульство России в Хургаде.
«Женщина получила несколько ножевых ранений», — отметил представитель генконсульства.
Угрозы жизни женщины нет.
Нападение произошло ранее 14 июля. Вооруженный ножом мужчина напал на туристов на пляже при отеле. Сообщается о гибели двух граждан Украины и ранении еще четырех человек.
Нападавший задержан.
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