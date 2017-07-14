При нападении в египетском отеле пострадала россиянка

При нападении на отель в египетской Хургаде пострадала россиянка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генконсульство России в Хургаде.

«Женщина получила несколько ножевых ранений», — отметил представитель генконсульства.

Угрозы жизни женщины нет.

Нападение произошло ранее 14 июля. Вооруженный ножом мужчина напал на туристов на пляже при отеле. Сообщается о гибели двух граждан Украины и ранении еще четырех человек.

Нападавший задержан.