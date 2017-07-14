Сбербанк обновил банкоматы из-за вброса фальшивок

В нескольких банкоматах Сбербанка были обнаружены фальшивые купюры, банк перенастроил устройства для защиты от такого мошенничества. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

По его словам, вброс фальшивок в банкоматы был зафиксирован в основном в московском регионе, но также и в других субъектах РФ.

«Были так называемые "склейки", где, условно, из десяти купюр, разрезая их на десять частей, склеивая, появляется одна дополнительная купюра, которая заносится на счет карточки, а потом выдается наличными», — рассказал о сути мошенничества представитель кредитной организации.

Он отметил, что проблему удалось решить за счет настройки машиночитаемых признаков в банкомате.

«Мы оперативно связались с одним из производителей [банкоматов], в течение очень короткого времени договорились об уточнении этих настроек. По линии этого производителя проблема была полностью закрыта», — сказал Кузнецов.