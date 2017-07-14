В Siemens опровергли планы уйти из России

В немецкой компании Siemens назвали спекуляциями сообщения о возможном выходе компании из капитала российских совместных предприятий. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил представитель Siemens Филипп Энч.

«Мы не можем подтвердить спекуляции СМИ. Мы придерживаемся нашего заявления… о том, что рассматриваем дальнейшие последствия», — сообщил Энч.

О том, что руководство Siemens обсуждает возможность выхода из российских коимпаний «Интеравтоматика» и «Сименс технологии газовых турбин», ранее сегодня сообщил журнал Wirtschaftswoche. «Сименс технологии газовых турбин» занималась изготовлением газовых турбин под брендом Siemens, вторая компания — их доводкой, как выяснилось, для Крыма.

На полуостров в обход санкций ЕС были поставлены четыре турбины. Siemens через суд требует вернуть их.

«Мы оцениваем дальнейшие последствия, но ничего не изменилось с понедельника, с нашего последнего заявления», — сообщил сегодня представитель Siemens Энч.

Как заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле известно о сложившейся ситуации.