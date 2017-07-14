Глава Гидрометцентра объявил о начале обычного лета в Москве

О холодах, которые были в московском регионе в первую половину лета, «можно уже потихоньку забывать, установился нормальный летний режим», заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Начальник метеослужбы сообщил, что 15 июля будет наиболее теплый день из ближайших семи. В Москве воздух прогреется до 24-26 градусов, по области — до 27 градусов.

Жаркая погода — до +25 градусов — сохранится и в воскресенье, затем станет немного прохладнее: +21…+22.

Вильфанд отметил, что это типичная температура для июля.

Такая погода, по его словам, продержится, по предварительным расчетам, до конца следующей недели.