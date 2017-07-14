УАЗ сообщил об отзыве в России 150 тысяч машин

Ульяновский автомобильный завод отзовет 149 579 автомобилей УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Карго», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстандарт.

На сайте ведомства, как и на сайте УАЗа информации об отзыве пока нет.

Как передает информагентство, машины отзываются из-за некорректной укладки проводов датчика кислорода, трубок сцепления и тормозных шлангов.

Неделей ранее УАЗ уже отзывал 70 тысяч машин этих марок из-за некорректной «установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования».

Отзыв означает бесплатную замену или ремонт некорректно установленной детали. Обычно на сайте автопроизводителя и на сайте Росстандарта публикуются серийные номера кузовов отзываемых машин.