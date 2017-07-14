«Яндекс» получил долю в глобальном Uber

Материнская компания «Яндекса» — Yandex N.V. — получит небольшой пакет акций глобального бизнеса компании Uber. Об этом пишут «Ведомости», изучившие документы на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Там говорится, что в результате объединения бизнеса «Яндекс.Такси» и такси Uber в России, а также Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане «Яндекс» получит акции Uber класса «А», заплатив за них примерно 2% в объединенной компании.

«Яндекс» инвестирует в новую компанию 100 млн долларов, а Uber — 225 млн.

Соглашением предусмотрено, что «Яндекс» сможет при желании продать пакет акций Uber обратно американской компании. Также и Uber сможет выкупить эти акции у «Яндекса» по согласованной цене.

В результате сделки «Яндекс» получит 59,3% объединенной компании, Uber — 36,6%, сотрудники обеих компаний — 4,1%.