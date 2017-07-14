На встрече Весельницкой с Трампом-младшим присутствовал советский разведчик

Встреча сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой проходила в присутствии бывшего офицера советской контрразведки, ныне лоббиста из США. Об этом рассказали источники телеканала NBC News.

Встреча, как заявлял Трамп-младший, была организована по просьбе российской стороны — от имени генпрокурора России ему предлагали компромат на Хиллари Клинтон — соперницу Дональда Трампа на президентских выборах.

Однако, по словам Трампа-младшего, встреча прошла впустую.

Весельницкая лоббирует в США отмену акта Магнитского, который ввел санкции в отношении российских силовиков, уличенных США в причастности к смерти юриста Сергея Магнитского.

Бывший разведчик, который, по данным NBC News, присутствовал при встрече с Трампом-младшим, мог, по мнению некоторых американских чиновников, сотрудничать и с нынешней российской разведкой.

Сам он отрицает связи с российскими спецслужбами, в связи с чем телеканал не публикует его имени.

Офицер советской разведки эмигрировал в США, где получил второе гражданство.