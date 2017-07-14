На встрече Весельницкой с Трампом-младшим присутствовал советский разведчик
Встреча сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой проходила в присутствии бывшего офицера советской контрразведки, ныне лоббиста из США. Об этом рассказали источники телеканала NBC News.
Встреча, как заявлял Трамп-младший, была организована по просьбе российской стороны — от имени генпрокурора России ему предлагали компромат на Хиллари Клинтон — соперницу Дональда Трампа на президентских выборах.
Однако, по словам Трампа-младшего, встреча прошла впустую.
Весельницкая лоббирует в США отмену акта Магнитского, который ввел санкции в отношении российских силовиков, уличенных США в причастности к смерти юриста Сергея Магнитского.
Бывший разведчик, который, по данным NBC News, присутствовал при встрече с Трампом-младшим, мог, по мнению некоторых американских чиновников, сотрудничать и с нынешней российской разведкой.
Сам он отрицает связи с российскими спецслужбами, в связи с чем телеканал не публикует его имени.
Офицер советской разведки эмигрировал в США, где получил второе гражданство.