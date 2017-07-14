Володин назвал сроки принятия законопроекта о регулировании соцсетей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в закон об информации, обязывающие соцсети создать в России представительства, регулирующие публикации пользователей и удаляющие «противоправную» информацию, могут быть рассмотрены в первом чтении уже на следующей неделе. Об этом сообщает Дождь.

По словам депутата, законопроект находится в короткой рассылке до 18 июля. Если будет получено положительное заключение от правительства и государственно-правового управления администрации президента, то его можно будет рассмотреть в первом чтении на одном из двух последних заседаний весенней сессии, которая заканчивается 21 июля.

Между тем глава думского комитета по информации Леонид Левин отметил, что концептуально поддерживает данный законопроект, так как считает «важную проблему саморегулирования соцсетей». По мнению Левина, Госдума пытается использовать уже те направления законодательства ЕС, которые принимаются, в частности, в Германии.

Согласно поправкам, в России предложено создать представительства соцсетей, ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя информацию, которая «явно направлена» на пропаганду войны, разжигания межнациональной, расовой или религиозной ненависти, а также удалять сведения, которые содержат «недостоверную или порочащую честь и достоинство репутацию». Однако удаленная информация будет храниться в течение трех месяцев. Депутаты также предложили ввести для нарушителей законодательства многомиллионные штрафы.