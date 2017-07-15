Россия ограничила полеты «Грузинских авиалиний» в ответ на действия Грузии

Минтранс России ограничил полеты «Грузинских авиалиний» по маршруту Тбилиси — Москва в качестве «ответной зеркальной меры» на действия грузинской стороны. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель министерства.

По его словам, с мая грузинские авиационные власти не разрешают российской компании «Уральские авиалинии» выполнять четыре рейса в Тбилиси из аэропорта в подмосковном Жуковском.

«Грузинские авиавласти должны выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать разрешение "Уральским авиалиниям" на эти полеты», — заявили в Минтрансе РФ.

Жуковский получил в России статус регионального аэропорта. По словам российских авиавластей, это дает право не ограничивать количество отправляемых из него перевозчиков и рейсов.

Помимо Грузии это вызвало недовольство Таджикистана и Израиля, которые долгое время отказывались согласовывать рейсы дополнительных перевозчиков от России.