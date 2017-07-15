СК начал проверку из-за нападения на фельдшера скорой в Подмосковье

На фельдшера скорой помощи в Люберецком районе Подмосковья напала местная жительница, к которой и вызывали врачей. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

Инцидент произошел вечером 14 июля. Бригада медиков прибыла по вызову к 24-летней жительнице деревни Марусино Люберецкого района. Пациентка, как отмечает СК, вначале спровоцировала словесную перепалку, а затем «нанесла множественные удары руками по различным частям тела 32-летней фельдшера».

В результате медицинскую помощь пришлось оказывать женщине-фельдшеру.