В Подмосковье нашли гигантский муравейник

В лесах Клинского района биологи нашли гигантский муравейник высотой около 1,7 м и диаметром основания 2,5 м. Это самый большой муравейник Подмосковья, обнаруженный за последние годы, сообщает минэкологии региона.

Биологи по заказу ведомства ведут мониторинг редких для области видов флоры и фауны.

Гигантский муравейник был построен рыжими лесными муравьями. По словам специалистов, благодаря своим размерам муравейник устоял даже при попытке кабанов его разрыть.

Всего на территории Подмосковья обитает 41 вид муравьев.