15 июля 2017, 11:31
Одну из пострадавших в Хургаде гражданок Армении прооперировали
При нападении мужчины с ножом на туристов в Хургаде пострадали две гражданки Армении. Одна из них прооперирована и находится в реанимации, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МИД Армении.
«Операция завершена, состояние оценивается как средней тяжести. Она помещена в реанимацию», — сказали там.
Вторая пострадавшая армянка готовится к выписке из больницы.
В МИДе отметили, что раненая гражданка Армении помогла обезвредить преступника, ударив его шезлонгом.
Накануне мужчина с ножом набросился на туристок, отдыхавших на пляже в Хургаде.
В результате погибли две гражданки Германии. Еще четыре девушки получили ранения, в том числе две гражданки Армении и одна россиянка.
Нападавший был сразу же задержан, его мотивы неизвестны.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое