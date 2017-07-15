Одну из пострадавших в Хургаде гражданок Армении прооперировали

При нападении мужчины с ножом на туристов в Хургаде пострадали две гражданки Армении. Одна из них прооперирована и находится в реанимации, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МИД Армении.

«Операция завершена, состояние оценивается как средней тяжести. Она помещена в реанимацию», — сказали там.

Вторая пострадавшая армянка готовится к выписке из больницы.

В МИДе отметили, что раненая гражданка Армении помогла обезвредить преступника, ударив его шезлонгом.

Накануне мужчина с ножом набросился на туристок, отдыхавших на пляже в Хургаде.

В результате погибли две гражданки Германии. Еще четыре девушки получили ранения, в том числе две гражданки Армении и одна россиянка.

Нападавший был сразу же задержан, его мотивы неизвестны.