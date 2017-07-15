В Балтийске пройдут российско-китайские военные учения

В Балтийске Калининградской области пройдут совместные военно-морские учения России и Китая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского Минобороны.

«С 24 по 27 июля в акватории Балтийского моря пройдет активная фаза российско-китайского учения. В ней будут задействованы около десяти кораблей и судов различных классов и более десяти самолетов и вертолетов», — говорится в релизе военного ведомства.

Российско-китайские учения под названием «Морское взаимодействие» проходят на протяжении нескольких лет.

На сайте Минобороны можно найти упоминания об этих учениях, начиная с 2012 года.