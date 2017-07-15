Советник президента по климату предупредил о новых погодных аномалиях

Советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий предупредил о повторении погодных аномалий, вызванных потеплением в Арктике, передает «Интерфакс».

«Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще», — сказал Бедрицкий на форуме МЧС России и общественных организаций «Общество за безопасность» в Вытегре.

Специалист пояснил, что потепление в Арктике приводит к снижению температурного контраста между полюсами и экватором и увеличению региональных атмосферных процессов. Возникающие на поверхностях океанов температурные аномалии и приводят к резкому изменению погоды.

Александр Бедрицкий предупредил, что климатический фактор необходимо учитывать при реализации мероприятий по обеспечению гидрометеорологической и экологической безопасности.

Ранее в субботу МЧС предупредил москвичей о приближении сильного дождя, грозы и, возможно, града. Шквалистое усиление ветра при грозе составит 12-17 м/с. Неблагоприятный прогноз может сохраниться в столице до 16 июля.