На Украине завели дело о теракте после ранения депутата под Донецком

В районе Авдеевки, расположенной в 13 км от Донецка, осколочное ранение получил депутат Верховной Рады Украины Евгений Дейдей. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, депутат был ранен накануне вечером в районе промзоны Авдеевки. По факту ранения расследуется уголовное дело по статье «Теракт».

Как сообщила в Facebook советник главы Днепропетровской области Татьяна Губа, помимо парламентария в другом районе Донецкой области (в Марьинке) были ранены также военнослужащие Украины.

Всех пострадавших военным вертолетом доставили в Днепр (старое название Днепропетровск).

«Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное», — пишет Губа.