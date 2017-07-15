В Киеве суд постановил арестовать экс-мэра Харькова Михаила Добкина

В Киеве суд постановил арестовать бывшего мэра Харькова, депутата Верховной Рады Михаила Добкина по делу о мошенничестве. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Суд дал Добкину пять дней для внесения залога в размере 50 миллионов гривен (более 113 миллионов рублей) в качестве альтернативы аресту. Сам депутат заявил, что «сумма залога такова, что не оставляет альтернативы», и сам он внести залог не может.

Михаил Добкин подозревается в мошенничестве и превышении служебных полномочий. В прокуратуре считают, что политик причастен к незаконному выводу из собственности Харькова участков площадью более 77 гектаров и нанесении городу ущерба в размере почти 227 миллионов гривен.

13 июля Верховная Рада разрешила производство ареста и привлечение Добкина к уголовной ответственности.