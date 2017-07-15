Пять человек задержаны за перекрытие трассы «Дон» в Геленджике

В Геленджике полиция составила протоколы о нарушении порядка проведения митинга на пятерых человек, задержанных за перекрытие трассы M4 «Дон» 15 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управлении МВД по Краснодарскому краю.

Задержанных обвиняют в участии в несанкционированной акции, которая мешала функционированию транспортной инфраструктуры (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП).

Первоначально сообщалось о задержании 12 участников акции, из них на пятерых были составлены протоколы.

Как уточняется, акцию устроили собственники квартир в новом многоэтажном доме, который власти Геленджика постановили снести как незаконную постройку. Протестующие вышли на трассу и перекрыли дорогу двумя гробами. Некоторые из них держали плакаты «Сколько еще необходимо смертей и страданий???» (в январе один из участников инициативной группы скончался) и «Мы верим только В.В. Путину». Отмечается, что акция продолжалась около 10 минут, после чего была пресечена полицейскими.