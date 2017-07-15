Кибератаки на ирландские энергосети связали с российскими хакерами

Хакеры, поддерживаемые российскими властями, атаковали энергетические сети Республики Ирландия (страна граничит с британской Северной Ирландией), пишет The Times.

По данным издания, злоумышленники пытались проникнуть в системы управления энергосети, что также дало бы им возможность обесточить часть Северной Ирландии.

Отмечается, что атака была предпринята в июне. Были атакованы компьютерные системы Совета электроснабжения Ирландии (ESB).

Речь шла о фишинге: сотрудникам ведомства приходили электронные письма с вредоносным кодом.

Такие письма рассылались инженерам ирландского энергетического сектора, чтобы получить пароли доступа к системам контроля энергосистем.

При этом нарушений в работе самих энергосетей обнаружено не было.

По мнению экспертов по кибербезопасности, Ирландию могли использовать как полигон для ведения будущей кибервойны.