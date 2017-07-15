«Единая Россия» научит будущих районных депутатов общению со СМИ

«Единая Россия» выдвинула 1478 кандидатов на муниципальные выборы в Москве, сообщается на сайте партии.

Выборы пройдут 10 сентября в 125 муниципалитетах (отдельных районах в составе административных округов столицы).

Как отмечает Русская служба BBC, зачастую муниципальными депутатами становятся главврачи районных больниц, директора школ, сотрудники местных ЖЭКов и активисты партий, представленных в Госдуме.

За работу в качестве муниципального депутата зарплата не предусмотрена.

Издание отмечает, что на встрече с кандидатами всем работникам бюджетных учреждений Москвы было рекомендовано уйти в отпуска.

«Давайте сделаем таким образом: вы уйдете в отпуск на период избирательной кампании, чтобы никто не сказал, что вы используете свое служебное положение», — заявил участникам предвыборной конференции вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он отметил при этом, что никого «не заставляет» уходить в отпуск.

Также кандидатов от партии предостерегли от общения с журналистами.

Депутат Госдумы Сергей Железняк заявил: «СМИ будут пытаться использовать вас в своей повестке, для раскрутки своей цитируемости».

Чтобы этого избежать, по его словам, муниципальным депутатам нужна «проработанность комментариев» и «своя повестка», которая учитывала бы потребности района.

«И тогда не бойтесь журналистов, не бойтесь соцсетей. Это те ресурсы, которые будут помогать вам», — уверен Железняк.

В свою очередь, депутат Мосгордумы Татьяна Батышева рассказала кандидатам, что «Москва становится местом баталий».

«И к вам придут на встречу недовольные. Помните, улыбайтесь всегда в ответ на агрессию. И тогда вы непобедимы!» — напутствовала она собравшихся.