СМИ узнали о связи с ИГ устроившего резню в египетском отеле

Молодой человек, напавший с ножом на постояльцев отеля Sunny Days El Palacio Resort в Хургаде, был связан с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил Bild со ссылкой на сотрудников спецслужб Египта.

По информации таблоида, подозреваемый общался с экстремистами в соцсетях и от них получил приказ напасть на иностранцев. Предполагается, что злоумышленник проник на территорию отеля через пляж, вплавь добравшись туда с расположенной неподалеку публичной зоны отдыха. Террорист напал на отдыхающих в воде, после чего пытался скрыться, но был задержан на территории соседнего отеля.

Издание также выяснило, что молодому человеку 27 лет, ранее он не был судим.

Ранее сообщалось, что две туристки, погибшие в результате нападения в египетской Хургаде, были гражданками Германии.