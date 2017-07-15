Российские ВКС усилили активность у берегов Японии

В апреле-июне этого года истребители ВВС Японии 226 раз поднимались на перехват китайских и российских военных самолетов. Чаще всего — в 55% случаев (125 раз) — перехватывались самолеты РФ, сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление Минобороны Японии.

По сравнению с тем же периодом прошлого года японская авиация поднималась на перехват иностранных судов реже: в прошлом году было зафиксировано на 52 перехвата больше за тот же период.

При этом полетов российской авиации у японских границ стало на 47 больше.

Еще три раза японские ВВС поднимались на перехват самолетов других стран, их принадлежность не уточняется.