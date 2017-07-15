Кадыров заявил о возможности России весь мир «поставить раком»

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью американскому телеканалу HBO.

В разговоре речь зашла о геях и о противостоянии России со странами Запада.

«Америка, — заявил глава республики, — ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию. И что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится»,— заявил Кадыров.

Ан вопрос, считает ли он Америку врагом своей страны, Кадыров ответил: «Америка — не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали ее как врага России. А у нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, знаешь, раком поставим», — добавил Кадыров.

В своем телеграм-канале он позднее подтвердил эту позицию.

«Это не просто слова, мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать», — написал он.