В Казани экстренно сел самолет с подозрением на задымление

В аэропорту Казани минувшей ночью экстренно сел Airbus A320, выполнявший рейс «Аэрофлота» из Москвы в Караганду. Как сообщили «Интерфаксу» в татарстанском главке МЧС, причиной стало возможное задымление в переднем багажном отсеке.

После приземления багажное отделение было осмотрено, задымления там не было.

Несмотря на это, 117 пассажиров в 3:30 мск продолжили полет на другом самолете, который был предоставлен на замену.