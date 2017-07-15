В Херсоне задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

В аэропорту украинского Херсона пограничники задержали гражданина России, находящегося в международном розыске Интерпола за убийство. Об этом сообщает Государственная погранслужба Украины.

Задержание произошло накануне.

О случившемся было проинформировано бюро Интерпола в Киеве. Россиянина передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

В начале июня в аэропорту Киева пограничники задержали 33-летнего россиянина, который разыскивался Интерполом по подозрению в причастности к некой террористической группировке.

Он прилетел в Киев из Анкары.