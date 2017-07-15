15 июля 2017, 14:30
В Херсоне задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
В аэропорту украинского Херсона пограничники задержали гражданина России, находящегося в международном розыске Интерпола за убийство. Об этом сообщает Государственная погранслужба Украины.
Задержание произошло накануне.
О случившемся было проинформировано бюро Интерпола в Киеве. Россиянина передали сотрудникам Национальной полиции Украины.
В начале июня в аэропорту Киева пограничники задержали 33-летнего россиянина, который разыскивался Интерполом по подозрению в причастности к некой террористической группировке.
Он прилетел в Киев из Анкары.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое