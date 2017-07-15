Синхронистка Колесниченко принесла России первое золото на ЧМ

Сборная России завоевала первое золото на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Будапеште. Синхронистка Светлана Колесниченко победила в технической сольной программе, передает ТАСС.

Российская спортсменка набрала 95,2036 балла. На втором месте испанка Она Карбонель (93,5634), на третьем — украинка Анна Волошина (91,9992).

Для Колесниченко золотая медаль стала десятой в карьере на чемпионатах мира. Также 23-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она завоевала золото на соревнованиях по синхронному плаванию.

Чемпионат мира в Будапеште проходит с 14 по 30 июля.