Источник в Кремле рассказал о сохранении поста президента Татарстана до 2020 года

В Кремле решили сохранить название должности президента Татарстана до истечения полномочий действующего главы республики Рустама Минниханова, то есть до 2020 года. Об этом «Коммерсанту» рассказал высокопоставленный источник в администрации президента РФ.

Минниханов избрался в 2015 году, получив 94,4% голосов избирателей. По словам собеседника издания, «народ республики голосовал на выборах именно за президента Татарстана», поэтому название должности решено временно сохранить.

Следующий глава Татарстана будет именоваться главой, как и остальные руководители республик в составе России.

Ранее на этой неделе Госсовет Татарстана обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица» республики.