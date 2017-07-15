На матче за Суперкубок болельщики растянули баннер против фильма «Матильда»

На вчерашнем матче «Спартака» и «Локомотива» за Суперкубок России по футболу болельщики «Локомотива» растянули баннер «За веру, царя и Отечество. Учитель, руки прочь от русского царя!». Об этом в твиттере сообщил один из зрителей Роман К.

По его словам, на трибунах в тот день было «очень много монархистов, судя по баннерам "про царя и отечество"». Болельщик отмечает, что противники фильма «Матильда» были как среди фанатов обеих команд.

Свою кампанию против показа фильма ранее развернула депутат Госдумы Наталья Поклонская: она несколько раз обращалась в Генпрокуратуру и другие органы для проверки еще не вышедшего фильма на оскорбление чувств верующих.

Фильм рассказывает об увлечении Николая II балериной Матильдой Кшесинской. Поклонскую оскорбляет, что фильм был снят, когда последний царь уже был причислен к лику святых РПЦ.