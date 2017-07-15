Самая известная женщина-математик умерла от рака

В США скончалась математик Мариам Мирзахани — единственная женщина, удостоенная Филдсовской премии, самой престижной в мире математики. Об этом сообщает BBC.

Мирзахани родилась в Иране, в 1999 году она переехала в США, где защитила степень доктора наук в Гарвардском университете, затем стала профессором Стэнфордского университета.

Филдсовскую премию она получила в 2014 году «за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и в теорию пространств их модулей».

За год до этого у нее был диагностирован рак груди. В 2017 году у Мирзахани были обнаружены метастазы в костном мозге.

Математику было 40 лет.