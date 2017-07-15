МЧС предупредило москвичей о сильной грозе

Сегодня днем в Москве ожидается сильный дождь, гроза, возможен град, шквалистое усиление ветра при грозе составит 12-17 м/с, сообщает МЧС.

«По возможности переждите непогоду в капитальном строении», — советуют в ведомстве.

Также спасатели предупреждают об опасности находиться в непогоду у рекламных щитов и шатких конструкций.

Неблагоприятный прогноз может сохраниться в столице до 16 июля.

14 июля директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что в столичном регионе наконец-то устанавливается нормальная летняя погода. В тот же день в городе прошел сильный ливень. В зале заседаний Госдумы протекла крыша, и пленарное заседание из-за этого пришлось прервать.