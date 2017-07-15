15 июля 2017, 15:55
На родине Талькова в Тульской области установили памятник музыканту
В городе Щекино Тульской области сегодня открыли памятник певцу Игорю Талькову, сообщает ТСН24.
Монумент установлен у городского Дворца культуры. Инициатива создания скульптуры принадлежала местным жителям.
В церемонии открытия приняли участие родственники Игоря Талькова, его бывшие коллеги и представители местных властей.
Памятник из бронзы и гранита выполнил скульптур Виталий Казанский.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое