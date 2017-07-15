Власти Индонезии заблокировали Telegram

В Индонезии с 14 июля заблокирован мессенджер Павла Дурова Telegram, сообщает Reuters.

Такое решение Минсвязи страны приняло из опасений, что приложение может использоваться для распространения «радикальной и террористической пропаганды».

Агентство отмечает, что на фоне поражений террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и Ираке, в самой Индонезии активировались местные боевики.

Так, в мае в результате двойного теракта на автовокзале в Джакарте погибли трое полицейских и еще несколько человек получили ранения.

Минсвязи Индонезии заявило по поводу блокировки: «Это нужно было сделать, потому что в этом сервисе есть много каналов, которые наполнены радикальной и террористической пропагандой, ненавистью, способами создания бомб и соввершения нападений».