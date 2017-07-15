Винус Уильямс проиграла в финале Уимблдона испанке Гарбинье Мугурусе

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла американку, четырехкратную олимпийскауючемпионку Винус Уильямс в финале Уимблдонского турнира. Матч завершился со счетом 7:5, 6:0. Об этом сообщается в официальном твиттере соревнований.

Мугуруса стала второй испанкой, победившей в женском одиночном разряде Уимблдона за всю историю. Первой была ее нынешний тренер Кончита Мартинес, в 1994 году одолевшая в финале американку Мартину Навратилова (6:4, 3:6, 6:3).

На Уимблдоне испанка дошла до финала уже во второй раз. Два года назад она уступила Серене Уильямс. Нынешний титул стал для Мугурусы вторым на турнирах «Большого шлема». Летом прошлого года она победила Серену Уильямс в решающем матче «Ролан Гаррос».

В начале июня Винус Уильямс стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. 9 июня в штате Флорида на одном из перекрестков 37-летняя Уильямс на своем автомобиле столкнулась с другой машиной, 78-летний водитель которой скончался в больнице через две недели от полученных травм. Его супруга также была госпитализирована.