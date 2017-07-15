В Анкару прибыл новый российский посол

Посол России в Турции Алексей Ерхов прибыл в Анкару, сегодня он примет участие в специальном заседании турецкого парламента по случаю годовщины попытки военного переворота. Об этом РИА Новости заявили в диппредставительстве России в Турции.

Ерхов ранее занимал пост генерального консула России в Стамбуле, затем работал в посольстве в Египте.

В июне президент России назначил Ерхова послом в Турции.

Предыдущий посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен в декабре прошлого года на открытии выставки в Анкаре. Преступник, выкрикивавший, что это месть за Сирию, был застрелен на месте.