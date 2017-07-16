Затягивание с Brexit грозит Великобритании отменой авиарейсов в Европу

Авиакомпании аннулируют проданные билеты на рейсы из Великобритании в Европу, если правительство Соединенного Королевства не сможет достичь с Брюсселем соглашения по выходу из Евросоюза в рамках Brexit. Об этом в воскресенье пишет издание Sunday Times со ссылкой на главу ирландской авиакомпании Ryanair Майкла О'Лири.

Предупреждение о возможной отмене перелета будет напечатано на билетах на рейсы 2019 года, которые поступят в продажу с марта 2018-го.

Другой собеседник издания отметил, что британское правительство пока не может достичь соглашения с Евросоюзом, которое оставило бы в силе договор по открытому небу, действующий в рамках ЕС.