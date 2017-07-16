Спецслужбы Ирака опровергли информацию о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Глава службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу Али Басри заявил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади жив и скрывается на территории Сирии. Об этом 16 июня сообщил телеканал Al Arabiya.

Тем самым он опроверг сообщения различных источников, включая представителей Минобороны РФ, о том, что аль-Багдади, вероятно, погиб в ходе атаки российских ВКС по объектам террористов в сирийском городе Ракка, считавшемся «столицей» ИГ.

Басри затруднился уточнить, где именно в настоящее время находится лидер террористов, но предположил, что все еще прячется в Сирии на территории вне провинции Ракка. По словам главы спецслужбы, иракская разведка старается отслеживать все передвижения основных руководителей ИГ.

11 июля в группировке «Исламское государство» подтвердили смерть своего лидера. Боевики ИГ выпустили заявление, в котором сообщили о смерти аль-Багдади, а также о том, что в ближайшее время объявят имя «нового халифа». Информацию о гибели лидера террористической организации в тот же день подтвердила правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights.