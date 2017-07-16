В ДТП с автобусом в Марий Эл шесть человек получили травмы

В республике Марий Эл опрокинулся автобус, в котором находились 29 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В результате аварии по меньшей мере шесть человек получили травмы. Двое госпитализированы, еще четыре человека находятся на осмотре.

В свою очередь, в региональном МВД сообщили, что за медицинской помощью после ДТП с автобусом обратились 29 человек, у шестерых из них — переломы средней степени тяжести.

Сообщается, что авария произошла утром в воскресенье — автобус, направлявшийся из поселка Морки в поселок Советский, съехал в кювет и опрокинулся. Причины инцидента пока не сообщаются.