Китай протестировал серийный образец ударного беспилотника CH-5

Серийный образец китайского военного беспилотника CH-5 («Цайхун-5») совершил испытательный полет. Сюжет с кадрами тестов опубликован Центральным телевидением Китая 16 июля.

Полет состоялся 14 июля в провинции Хэбэй на севере КНР, уточняет «Синьхуа». Он продлился более 20 минут.

По утверждению разработчиков, аппарат способен находиться в воздухе непрерывно в течение 60 часов. Дальность полета составляет 10 тысяч километров (к примеру, почти такое же расстояние между Пекином и Лос-Анджелесом). CH-5 может нести до тонны полезной нагрузки, в том числе 24 ракеты в одном из вариантов.

Прототип беспилотника совершил первый полет в августе 2015 года.