Рыночная капитализация криптовалют за месяц упала почти вдвое

Общая рыночная стоимость всех торгуемых на мировом рынке криптовалют чуть больше чем за месяц снизилась на 46,9%. Об этом сообщает CoinDesk.

Только за последние сутки капитализация упала на 10 млрд долларов. К 17:35 мск 16 июля капитализация составила около 61 млрд долларов. При этом еще в середине июня этот показатель достиг исторического максимума — 115 млрд долларов.

Вечером в воскресенье за один биткоин давали 1926 долларов, а днем его стоимость опускаясь до 1841 долларов. Ранее стоимость криптовалюты продемонстрировала минимальные за 49 дней значений.

В свою очередь, Ethereum за 15 и 16 июля подешевел с 200 до 148 долларов. Для этой криптовалюты такой показатель также стал минимальным более чем за 40 дней.

Эксперты отмечают, что падение курса биткоина связано с неопределенностью вопроса о переходе биткоина на новый протокол работы в сети. К 1 августа должно стать понятно, перейдут ли на новый протокол большинство майнеров, если этого не произойдет, у криптовалюты, вероятно, появится две версии (на старом и новом протоколах).