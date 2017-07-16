В Диснейленде придумали название тематическим паркам «Звездных войн»

Тематические парки «Звездных войн» в Диснейленде получили название «Звездные войны: Край галактики». Об этом сообщается в официальном блоге «Звездных войн».

Подробности проекта компания Disney представила на своей выставке D23 в Анахейме в штате Калифорния. Компания показала макеты будущих сооружений парка и рассказала об аттракционах.

В частности, в парках будут воссозданы кварталы инопланетных городов, похожих на те, которые показывали в кинофильмах из серии «Звездных войн». В них разместятся тематические магазины, рестораны и предприятия фаст-фуда, различные развлекательные заведения. При этом площадь каждого из павильонов превысит 50 тысяч квадратных метров.

В качестве консультантов по вселенной «Звездных войн» выступают специалисты компании Lucasfilm, которую The Walt Disney Company в 2012 году приобрела за 4,05 млрд долларов.

Тематические зоны «Звездных войн» откроются в 2019 году в Диснейленде вАнахайме и в парке Walt Disney World в штатах Флорида и Калифорния. Будут ли они одинаковыми в обоих штатах, пока не уточняется.