Дуров назвал «недопонимание» причиной блокировки Telegram в Индонезии

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал блокировку мессенджера в Индонезии. Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что команда разработчиков мессенджера просто не смогла быстро отреагировать на просьбу индонезийских властей удалить каналы с экстремистским содержанием. «К сожалению, я не знал об этих просьбах, что вызвало недопонимание», — сказал Павел Дуров.

Он также заверил, что готов сотрудничать с властями Индонезии и усилить борьбу с террористическим контентом. По словам Дурова, исправлять ситуацию он намерен три этапа. Во-первых, Telegram заблокировал каналы из списка властей Индонезии; во-вторых, Дуров направил письмо индонезийским чиновникам для установления прямого контакта; в-третьих, в команду разработчиков будут включены специалисты, владеющие индонезийским языком.

Павел Дуров также подчеркнул, что каждый месяц команда ресурса блокирует тысячи каналов, связанных с терроризмом.

Веб-версия Telegram была заблокирована в Индонезии 14 июля. Пользователи при этом отмечают, что могут заходить в него через мобильные приложения.