Новость про призыв арабских стран лишить Катар ЧМ-2022 оказалась фейком

Новость о просьбе шести арабских стран к Международной федерации футбола (ФИФА) перенести Чемпионата мира 2022 года из Катара оказалась поддельной. Об этом передает агентство Reuters.

Накануне Reuters опубликовало со ссылкой на швейцарскую версию сайта The Local информацию о том, что шесть стран, которые в июне разорвали дипломатические отношения с Катаром, призвали главу Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино экстренно рассмотреть возможность переноса мирового первенства в другую страну.

Эту новость позже прокомментировали в ФИФА, где заявили, что никогда не получали подобного сообщения. В свою очередь, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в интервью агентству «Р-Спорт» выразил надежду, что спортивные функционеры и политики найдут компромисс в этом вопросе.

Вскоре сооснователь издания The Local Джеймс Сэведж Reuters, что его издание никогда не публиковало и не удаляло новость о том, что существовал призыв бойкотировать ЧМ в Катаре. По его словам, журналисты издания не имели никакого отношения к этой информации. По словам Сэведжа, новость, которую взяло агентство Reuters, была создана на фейковом сайте, который имитировал The Local. Создатели этого сайта Сэведжу неизвестны.