16 июля 2017, 15:37
Брат президента Ирана арестован по обвинению в финансовых преступлениях
Брат президента Ирана Хасана Рухани Хосейн Ферейдун арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Об этом сообщает издание Iran Front Page со ссылкой на пресс-секретаря иранского Минюста Голяма Хоссейна Мохсени-Эджеи.
Ферейдун был заключен под стражу после того, как он не смог выплатить установленный судом залог. В настоящее время в отношении его дела ведется несколько уголовных расследований, подробности которых не уточняются.
В 2015 году Хосейн Ферейдун был спецпосланником страны на венских переговорах по ядерной программе Ирана.
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