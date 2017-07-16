Брат президента Ирана арестован по обвинению в финансовых преступлениях

Брат президента Ирана Хасана Рухани Хосейн Ферейдун арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Об этом сообщает издание Iran Front Page со ссылкой на пресс-секретаря иранского Минюста Голяма Хоссейна Мохсени-Эджеи.

Ферейдун был заключен под стражу после того, как он не смог выплатить установленный судом залог. В настоящее время в отношении его дела ведется несколько уголовных расследований, подробности которых не уточняются.

В 2015 году Хосейн Ферейдун был спецпосланником страны на венских переговорах по ядерной программе Ирана.