В США введен в строй новейший ракетный эсминец «Джон Финн»

На вооружение в США поступил новейший эсминец «Джон Финн». Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Ракетный корабль, как уточнили в военном ведомстве, способен одновременно выполнять как оборонительные, так и наступательные действия.

«Джон Финн» является первым кораблем, оборудованным боевой информационно-управляющей системой противоракетной обороны Aegis Baseline 9. Система предназначена для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.

Глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис, выступая на торжественной церемонии на военно-морской базе Перл-Харбор, заявил, что появление нового корабля должно послужить сигналом для союзников и противников США в регионе.

«Мы верим, что мир можно установить через умную силу, которую поддерживает сильная власть, а сила этого корабля сама по себе посылает четкий сигнал нашим друзьям и нашим противникам, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе США настроены серьезно. Америка — тихоокеанская нация, лидер и сила этого региона — она была и будет такой всегда», — заявил на церемонии адмирал морского флота США Харри Харрис.

Новый американский эсминец назван в честь моряка Джона Финна, который во время нападения японской авиации на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года вел огонь по атакующим самолетам из пулемета 50 калибра. Он получил множество ранений, но продолжал вести бой, за что позже получил медаль чести за героизм. Финн умер в 2010 году в возрасте 100 лет.