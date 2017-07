В США введен в строй новейший ракетный эсминец «Джон Финн»

На вооружение в США поступил новейший эсминец «Джон Финн». Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Ракетный корабль, как уточнили в военном ведомстве, способен одновременно выполнять как оборонительные, так и наступательные действия.

«Джон Финн» является первым кораблем, оборудованным боевой информационно-управляющей системой противоракетной обороны Aegis Baseline 9. Система предназначена для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.

RT to welcome the #USNavy's newest destroyer, #USSJohnFinn #DDG113 to our fleet! pic.twitter.com/HVxgM5UjDR