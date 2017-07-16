Депутат Рады предложил провести референдум о легализации оружия

Депутат Верховной Рады, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что считает «правильным вариантом» проведение в стране «консультативного референдума» по вопросу о легализации владения огнестрельным оружием. Об этом Геращенко заявил в программе «Гордон» на телеканале «112 Украина».

Антон Геращенко при этом признал, что легализация оружия является «крайне сложным вопросом».​

По данным депутата, в настоящее на руках у украинцев официально находится 900 тысяч единиц оружия. «Из них где-то 130 тысяч [единиц] — нарезных и порядка 800 [тысяч] с копейками — гладкоствольных», — уточнил парламентарий. При этом он отметил, что точной информации о количестве незарегистрированного оружия на Украине нет.

«На сегодня у нас разрешено любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрытно», — пояснил Геращенко.

Он добавил, что «цифры могут быть разные, но все они не являются точными и истиной в абсолютной инстанции».

Ранее сообщалось о том, что в республике на руках у людей, по неофициальным данным, могут находиться около 3–4 млн единиц оружия.