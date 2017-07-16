Во Франции умерла автор серии книг «Анжелика» Анн Голон

Французская писательница Симона Шанже, известная под псевдонимом Анн Голон, скончалась 16 июля в Версале. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на дочь литератора Надин Голубинову.

L'auteure de la série à succès "Angélique" est morte. La "marquise des Anges", c'était Anne Golon 👉 https://t.co/Qreea7ehRz pic.twitter.com/EChyPxjjdl — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 16 июля 2017 г.

Симоне Шанже было 95 лет. В последнее время она страдала осложнениями после перенесенного перитонита, но продолжала принимать участие в различных культурных мероприятиях.

Анн Голон известна как автор серии книг об Анжелике, вымышленной красавице-авантюристке XVII века. Вместе со своим супругом Всеволодом Голубиновым, писавшим под псевдонимом Серж Голон, литератор создала в общей сложности 13 романов из этой серии. Первый, «Анжелика — маркиза ангелов», был издан в 1957 году. На основе романов были сняты шесть кинофильмов (первый — в 1964 году).